アニメ「ドラゴンボール」に登場する亀仙人。1000歳を超える高齢でありながら、南の島のハウスで悠々自適なセカンドライフを送っています。ここで気になるのが、彼は一体どうやって生計を立てているのかという老後資金のリアルなお金の話です。 今回は現代の年金制度や「65歳雇用確保措置」に照らし合わせ、シニアの現実的な働き方や老後の生活費についてロジカルに試算してみました！ 1000歳超えの島暮らし