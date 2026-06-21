小澤総業株式会社の小澤辰矢取締役会長は２１日、東京・あきる野市長選（７月１２日告示、１９日投開票）に出馬する意向を表明した。小澤氏はコンクリートポンプ事業を手掛ける実業家で、次世代治水対策コンクリート「Ｄｏｔｃｏｎ」（ドットコン）開発者として知られる。「テッペン、獲ろうか。中卒４０歳・年商１４億円経営者の失敗から学んだ『成り上がり論』」を出版し、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「令和の虎」に出演するな