ガールズグループAFTER SCHOOL出身の女優ナナが、強盗被害の経験がにじみ出る受賞スピーチで話題になっている。去る6月20日、ナナは釜山（プサン）映画の殿堂ループシアターで開催された授賞式「2026 コリア国際ストリーミングフェスティバルグローバルOTTアワード」（以下、「KISF 2026」）に出席した。【話題】「私の目を見て」ナナ、強盗犯の裁判で怒りこの日、ナナはENAドラマ『CLIMAX/クライマックス』を通じて、助演女優賞を