夏のご褒美スイーツを探している方に注目してほしいのが、ホテル日航大阪のティーラウンジ「ファウンテン」で開催される『ごろっとフルーツかき氷』です。2026年7月1日（水）から8月31日（月）までの期間限定で、メロンやマンゴー、桃、シャインマスカットなど旬のフルーツを贅沢に使用した4種類が登場。信州深層天然水で作られた純氷のふんわりとした口どけとともに、果実本来のおいしさを堪能でき