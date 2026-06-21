ライフスタイルブランド「Afternoon Tea LIVING(アフタヌーンティー・リビング)」から、スヌーピーときょうだいたちをフィーチャーした夏の新作コラボコレクション「PEANUTS Hello!FRUITY DAYS」が登場！2026年6月22日(月)12時頃からアフタヌーンティー公式オンラインストアにて先行発売、6月24日(水)から全国のアフタヌーンティー・リビング店舗で発売される。3300円以上の購入で、非売品ノベルティがもらえるキャンペーンも実施