「ＤｅＮＡ−阪神」（２１日、横浜スタジアム）阪神の高橋遥人投手が七回に１点を失った。２点リードの七回。先頭の度会に左前打を浴びると、これを処理した左翼の福島が二塁へショートバウンド送球。二塁の中野は後ろにそらし、二塁進塁を許した。その後、１死一、三塁とピンチは広がって宮下の併殺崩れの間に失点した。シーズン序盤には３試合連続完封も挙げ、この日も完封ペースだったが味方のミスも絡んでの失点。直