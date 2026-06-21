立ち技格闘技「KNOCKOUT」は21日、国立代々木競技場第2体育館で「KNOCKOUT.65〜THEKNOCKOUT2026〜」を行った。メインのKNOCKOUT−BLACKスーパーフェザー級王座決定戦3分3R・延長1Rは龍聖（25＝BRAID/TEAMSUERTE）が小森玲哉（29＝ONE’SGOAL）を1R2分25秒KOで倒し、ベルトを獲得した。序盤から小森が前に出る。龍聖は左フックでダウン。2度目も左でダウン。最後も左で小森を仕留めた。ベルトを獲った龍聖は「オ