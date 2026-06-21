大相撲の二所ノ関部屋が21日、茨城県大洗町で「大相撲フェスティバル二所ノ関部屋交流合宿In大洗」を開いた。2021年の部屋創設後合宿は初の試み。県南地区にある二所ノ関部屋が県央、県北地区とのつながりを強めるため大洗町の協力のもと実現した。会場となった体育館には1600人が集まり、午前10時から横綱・大の里らが参加した公開稽古が行われ、相撲甚句や稽古後にはトークショーと握手会なども開催された。また同町出身