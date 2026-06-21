「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表４−０チュニジア代表」（２０日、モンテレイ）ＦＩＦＡランク１７位の日本は、同４５位のチュニジアを下し、大会初勝利。森保一監督にとっては、日本代表監督として最多となるＷ杯３勝目となった。試合後、ＪＦＡの公式インスタグラムでは指揮官のお茶目なワンシーンが公開され、大きな反響を呼んだ。「レア感しかない」「めちゃお茶目」「世界一可愛いイケおじ」「ポイチハート」「