俳優でアイドルグループ・AND CaaaLLのメンバーとしても活動する豊田ルナさんが、発売中の「旬撮GIRL Vol.30」に登場。浴衣姿で夏の夜を彩るグラビアを披露しました。【写真】はだけた浴衣。誘うような目線の豊田ルナさん旬撮GIRLは、週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアを収録する写真集シリーズ。30号となる今作では、コスプレイヤーの伊織もえさんが表紙を飾るほか、福井梨莉華さん、すみぽん（高倉菫）さん、豊田ルナさん、HAR