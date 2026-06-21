All About ニュース編集部は2026年5月29日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「永瀬廉さんの出演作」に関するアンケート調査を実施しました。King & Princeのメンバーとして大人気の永瀬さんは、これまでさまざまな映画に出演しています。話題作も多く、永瀬さんの演技を見て感動したことがある人も多いのではないでしょうか？それでは、「永瀬廉の出演作で好きな映画」ランキングの結果を紹介します。【7位までの全ランキン