言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、正規の手続きを行わない行為、暗くなってからの自然現象、そして吉凶を占う映像という、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。み□□よ□□は□□めヒント：税関などを通さずに荷物を運ぶ違法行為。