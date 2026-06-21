サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会グループF第2戦の日本対チュニジアの試合を中継した中国国営の中央テレビ（CCTV5）の実況・解説に対し、中国のネット上で「チュニジアびいきがひどい」との批判の声が上がっている。21日に行われた試合は、日本が立ち上がりの前半4分に左サイドの中村敬斗の折り返しを鎌田大地が押し込んで先制に成功。同31分には上田綺世が強烈なミドルシュートをたたき込み追加点を挙げた。エンドが変