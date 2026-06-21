現在放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』に出演している倉悠貴のコメントが公開された。 参考：『豊臣兄弟！』“半兵衛”菅田将暉が体現した“青い炎”小一郎たちと青春謳歌した美しい最期 本作は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長の波乱万丈の生涯を描いた物語。主人公・木下小一郎（豊臣秀長）を仲野太賀、秀吉（木下藤吉郎）を池松壮亮が演じ、脚本を『半沢直樹』（TBS系）、『おちょやん』（NHK総合）などの八津弘幸が担当す