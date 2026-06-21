2026年６月20日（日本時間21日）、チュニジア代表は北中米ワールドカップのグループステージ第２戦で日本代表に０−４で敗れた。これで２連敗となり、グループステージ敗退が決まった。本大会出場７回を誇るチュニジアだが、これまで一度も決勝トーナメント進出を果たしていない。その要因について問われたエルベ・ルナール監督は、試合後の会見で次のように語った。「それについて話す場ではありません。今はプライドを取り戻