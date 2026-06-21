森保一監督が率いる日本代表は、現地６月20日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ（Ｆ組）第２節でチュニジア代表と対戦した。日本は開始４分に先制。左からの中村敬斗の折り返しに鎌田大地がヒールで合わせた。さらに31分には上田綺世のミドル弾で追加点をゲット。２点リードで前半を終えると、後半には69分に伊東純也が３点目、84分には上田がダメ押しゴールを奪取。４−０の完勝を飾った。この結果をW杯