【Ｗ杯GS第２節】日本 ４−０ チュニジア／６月20日／エスタディオ・モンテレイようやく日本のエースが、その真価を示してくれた。グループステージ第２節のチュニジア戦。上田綺世は１−０で迎えた31分に強烈なミドルシュートを叩き込み、待望のワールドカップ初ゴールを記録。69分には伊東純也のゴールをアシストし、83分には芸術的なループヘッドまで決めた。２ゴール・１アシスト。日本の４−０の快勝を象徴する大車輪の活