俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の第24回「軍師官兵衛！」が、21日に放送された。以下、ネタバレを含みます。【写真】ネット悲鳴の”処刑”シーン大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡。主人公は天下人の弟・豊臣秀長。歴史にif（もしも）はないものの、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は