俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）に出演中の小寺（黒田）官兵衛役・倉悠貴がコメントを寄せた。【写真】新たな相関図を公開！新キャラが続々公開【官兵衛を演じて】官兵衛はとても人気がある人物です。大河ドラマ「軍師官兵衛」（2014年放送）では主人公として描かれたこともありますから、やはり最初は不安がありました。これまで官兵衛が描かれた作品をいくつか拝見