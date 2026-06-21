２１日午後７時４２分頃、西武新宿線の上石神井−武蔵関駅間の踏切で人身事故が発生した。この影響で同線は西武新宿―田無駅間で、また、拝島線が小平―小川駅間で運転を見合わせていたが、同８時４７分にいずれも再開した。