NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜午後8時）は、大河ドラマ第65作。天下統一を果たした豊臣秀吉の弟、豊臣秀長にスポットを当て、兄弟の絆と共にその生涯を届ける物語。主人公の秀長役を仲野太賀、秀吉役を池松壮亮が務める。■第25回「変事の予兆」信長（小栗旬）の新たな城・安土城が完成。祝宴の場で信長は、家臣たちに相撲を取るよう提案し、若き近習・森乱（市川團子）の相手に、なぜか林秀貞（諏訪太朗）や佐久間信盛（菅原