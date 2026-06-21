NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」で小寺（黒田）官兵衛を演じる俳優の倉悠貴（26）が21日、NHKを通じてコメントを発表した。この日放送された「豊臣兄弟！」の第24話タイトルは「軍師官兵衛！」。岡田准一が主演し、人気を集めた14年大河ドラマを連想させるタイトルとあって、注目の回の放送を終えた心境などを語った。また、羽柴小一郎（秀長）を演じる仲野太賀との裏話、第23話で亡くなった、菅田将暉が演じた竹中半兵衛との対比を意