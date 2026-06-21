ボートレースびわこの「大阪スポーツ杯争奪第３１回におの湖賞」は２１日、予選３日目が行われた。大場恒季（２５＝愛知）はこの日の２走、３着２本とまとめ、オール３連対の安定した走りで得点率６位につける。「安定板にうまく対応できた。前半はチルト０でグリップが違ったから、後半は０・５度に跳ねてペラをやっていった。出足も行き足も両方良くて、直線も余裕がある。全体的にいい足です」と５１号機の仕上がりに満足