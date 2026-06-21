ボートレース戸田の「ヴィーナスシリーズ第６戦戸田中央メディックス埼玉杯」は２１日、予選最終日となる４日目の開催が行われた。内山七海（２９＝福岡）は１２Ｒ、６コースからコンマ０２のトップスタートでまくり差し狙うも不発。５着に終わったが、予選１１位で準優進出を決めた。「変わらず足は普通くらいだけど、行き足が安定しているのでスタートがしやすい。スタートは早いのは分かっていたので、勘とは合っている。ペ