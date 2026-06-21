ボートレース戸田の「ヴィーナスシリーズ第６戦戸田中央メディックス埼玉杯」は２１日、予選最終日となる４日目の開催が行われた。平山智加（４０＝香川）は４Ｒ、３コースから差して１着。後半１１Ｒはインから逃げて連勝を飾り、予選３位で準優進出を決めた。「足はバランスが取れているけど、伸びも出足も中堅くらいかな。上位ではなく中堅上位でもなさそう。いい人はもっと出ているし、足は知れてる。ただ、乗り心地は今節