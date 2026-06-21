【モデルプレス＝2026/06/21】女優の永野芽郁が6月21日、自身のInstagramを更新。近影を公開し、反響を呼んでいる。【写真】永野芽郁、バッサリボブで雰囲気ガラリ◆永野芽郁、近影公開同日にフォトブック＆スタイルブック スペシャルBOX「MAGNOLIE（マグノリエ）」（SDP）を発売した永野。この日の投稿では、淡いグリーンのパンツが目を引く砂浜でのカットやミニ丈の衣装で海を満喫するオフショットを披露した。◆永野芽郁、近影