「ロッテ７−４楽天」（２１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）楽天は粘りを見せるも悪夢の５連敗。吉井新監督初勝利が遠く、借金は今季ワーストの１９となった。２点を追う八回、ロッテ２番手の鈴木から辰己、佐藤の連打で２死一、二塁とし、打席には浅村。左翼へ高々と打ち上げた一打は、フェンス際で山口がお手玉して落とす同点２点二塁打。しかしその裏、山口に決勝２ランを浴び、さらにダメ押しタイムリーを浴びてしまった