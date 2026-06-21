元日本代表の中山雅史氏（58）が21日に放送されたNHK「FIFAワールドカップ2026 デイリーハイライト」（後7・30）にゲスト出演。チュニジア戦で2得点を挙げたFW上田綺世（27＝フェイエノールト）を絶賛した。この日、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦が行われ、日本代表（FIFAランク18位）はチュニジア（同45位）を4―0（前半2―0）で破り、今大会初白星を挙げて勝ち点を4に伸ばした。上田は1点をリードして迎え