俳優・名取裕子（68）が21日、自身のインスタグラムを更新し、ドラマ『法医学教室の事件ファイル』などを手がけた山本邦彦監督が亡くなったと明らかにした。【写真】『法医学教室の事件ファイル』監督・スタッフ・キャストの集合ショット名取は「法医学教室の事件ファイルまた見たいと言うメッセージたくさんたくさん頂いて本当にありがたく思います。ずっと番組を作っていた仲間にも知らせて、是非その夢かなえたいねと話てお