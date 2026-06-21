「ロッテ７−４楽天」（２１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが３連勝で今季最多タイの貯金「２」とした。山口が名誉挽回の１０号決勝２ランを放った。同点に追いつかれた直後の八回だった。浮いた変化球を完璧に捉えると、打球は左翼フェンスを越えた。２０２３年以来３年ぶりの２桁到達となる１０号２ラン。自ら招いた重苦しいムードを一振りで振り払った。直前の守備。２番手・鈴木が２死一、二塁のピンチを招き、