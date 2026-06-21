グラビアアイドルの宇佐美彩乃（29）が21日、インスタグラムを更新。水着姿を披露した。宇佐美は傘のマークのスタンプを添えて、グリーンのひもビキニ姿でしゃがむ様子を公開。「4枚目こういう妖怪いそう」とつづり、頭からタオルをかぶった姿を公開した。この投稿に「かわいい」「どの表情も画になるよなぁ」「こんな綺麗な妖怪さんなら、いつでも家に現れてもらってokです」「妖怪タオルあやのん」などのコメントが寄せられてい