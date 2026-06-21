[6.20 W杯F組第2節 日本 4-0 チュニジア モンテレイ]感慨のW杯デビューだった。日本代表DF瀬古歩夢(ル・アーブル)は後半34分、DF冨安健洋に代わって右CBで途中出場。2015年ごろから世代別代表で共に戦ってきた盟友の右ウイングバックDF菅原由勢と熱くハイタッチを交わし、夢の舞台のピッチに立った。試合後、瀬古は取材エリアで真っ先に菅原の名前を口にした。「由勢も前におって楽しい時間を過ごせました」。2019年のU-20W杯