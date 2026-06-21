[6.20 W杯F組第2節 日本 4-0 チュニジア モンテレイ]切れ味鋭い突破でゴールをお膳立てした。日本代表MF中村敬斗(スタッド・ランス)は前半4分にMF鎌田大地の先制点をアシスト。「味方があそこまでうまくつないでくれた。1点目は僕たちが練習してきた形が出た」と手応えを口にした。最終ラインから丁寧につないでいったボールだった。DF冨安健洋、鎌田、FW上田綺世、MF田中碧を経由し、敵陣付近の中村のもとへ。「まず1対1にな