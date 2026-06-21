[6.20 W杯F組第2節 日本 4-0 チュニジア モンテレイ]日本代表は20日、北中米ワールドカップのグループリーグ第2節でチュニジア代表と対戦し、4-0で勝利した。前半4分にMF鎌田大地が2試合連続ゴールで先制点を奪い、31分にはFW上田綺世がW杯初ゴールで追加点を挙げ、後半24分にはMF伊東純也もW杯初ゴールで3点目。さらに同38分には上田がこの試合2得点目を決めた。日本史上最多となる1試合4得点で勝利した日本は、過去7大会で1勝3