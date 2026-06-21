[6.20 W杯E組第2節 ドイツ 2-1 コートジボワール]コートジボワール代表のエメルセ・ファエ監督が後半アディショナルタイムの失点で敗れたドイツ代表戦後、相手のフェアプレー精神に苦言を呈した。『ESPN』が伝えている。1-1の同点で迎えた後半35分、コートジボワールのDFウィルフリード・シンゴがタッチライン際で相手を背負ってボールをキープしていたところで右太もも裏を押さえて、すぐにボールを外に蹴り出して倒れ込んだ