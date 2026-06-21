サンフレッチェ広島は21日、FW井上愛簾(19)が期限付き移籍中の松本山雅FCへ、DFイヨハ理ヘンリー(27)が期限付き移籍中のRB大宮アルディージャへ来季も期限付き移籍することを発表した。期間は2027年6月30日までで、広島と対戦する公式戦には出場できない。井上はJ2・J3百年構想リーグで19試合3得点を記録。イヨハは同7試合に出場した。それぞれ以下のように伝えている。▽FW井上愛簾「サンフレッチェ広島のファン・サポーター