【6月21日 日本ハム×ソフトバンク＠エスコンフィールドHOKKAIDO】来年1月30日にエスコンフィールドHOKKAIDOで開催されるSVリーグオールスターをPRするため、元日本代表で2025-26シーズンで引退した清水邦広(大阪ブルテオンコーチ)、野中瑠衣（ヴィクトリーナ姫路）、外崎航平（ヴォレアス北海道）、山田滉太（北海道イエロースターズ）の4名が来場し、試合前にはフ