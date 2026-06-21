お笑いタレント・有吉弘行（52）が21日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。お笑いコンビ「平成ノブシコブシ」の吉村崇（45）が20日、第1子誕生を報告した件について言及した。有吉は「大谷翔平さんの第2子誕生の陰で、ノブコブ吉村の第1子が誕生」と早速いじる。「ちょっと前に報告を受けておりまして、おめでたいなと。大阪の方にロケに行っていて、生まれたその日には会えなかったみ