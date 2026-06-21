ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２０日（日本時間２１日）、１次リーグ第２戦が行われ、Ｆ組の日本はチュニジアに４―０で快勝した。右ウィングバックの堂安は攻守で献身的なプレーを披露。伊東とのコンビネーションで突破を図ったかと思えば、自陣最深部まで戻り、体を投げ出してピンチを防いだ。得点への貪欲さを胸に秘めつつ、「たとえゴールでなくても、チームに貢献できるようにやっていきたい」とフォア・ザ