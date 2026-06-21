8回ロッテ無死一塁、山口が左越えに勝ち越し2ランを放つ＝ZOZOマリンロッテが3連勝。4―4の八回に山口の10号2ランで勝ち越した。山口は2点二塁打と犠飛を合わせて5打点の活躍。八回2死満塁で好救援した八木が2戦連続の白星で7勝目。楽天は八回に追い付いたが、加治屋がつかまり、5連敗。