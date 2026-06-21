【モンテレイ（メキシコ）＝木口慎太郎、林信登】強さが本物であることを世界に見せつけた。サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で、日本代表は２０日（日本時間２１日）、１次リーグ２戦目でチュニジアに４―０で完勝。決勝トーナメント進出に大きく近づき、国内外のファンが一体となった盛り上がりは１戦ごとに高まっている。◇暑さ対策のために試合開始が今大会で最も遅い午後１０時に設定されたモンテレイス