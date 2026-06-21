◇プロ野球パ・リーグ ロッテ 7-4 楽天(21日、ZOZOマリン)8回に試合を振り出しに戻されるも、すぐさま勝ち越し3連勝としたロッテ。お立ち台には7勝目をあげた八木彬投手があがりました。5年目を迎える八木投手は、4月15日にプロ初勝利をあげると、勢いそのままにここまで7勝。リリーバーながら勝ち星を積み重ねています。この日もお立ち台に立つと「何回きても見慣れない」と笑みを浮かべました。ロッテは2点リードで8回を迎えるも