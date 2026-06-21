父との約束を果たした。広島・岡本駿投手（２４）が２１日のヤクルト戦（神宮）で６回３安打１失点と好投し、チーム単独トップとなる今季６勝目（３敗）を挙げた。今季３度目のヤクルト戦で初白星ゲット。２―１の勝利に貢献し、交流戦明けのカード勝ち越しを呼び込んだ。２年目右腕はヤクルト相手に今季２戦２敗。この日は「昨日から絶対に１勝はしようと思っていたので、それが勝てて良かったです」と振り返った。６回９７