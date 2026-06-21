テレビ朝日の森山みなみアナウンサーが衣装ショットを公開し、好評だ。２１日までにインスタグラムで「今週もスーパーＪチャンネルをご覧いただき、ありがとうございました！」とあいさつ。「週末も広い範囲で梅雨空となりそうですねお出かけの際は、雨具を忘れずに、どうぞ足元にもお気をつけてお過ごしください。来週もよろしくお願いします！」とつづり、衣装ショット複数枚をアップした。透け感あるふんわりワンピース姿