チュニジアを4-0で圧倒した日本代表は現地時間6月20日、メキシコ・モンテレイのエスタディオ・モンテレイで、北中米ワールドカップ（W杯）第2戦でチュニジアと対戦し、4-0で下した。W杯通算1000試合目となるメモリアルな一戦で勝利し、決勝トーナメント進出へ前進した。これまで鬼門となってきた第2戦を勝利できた裏には、カタール大会からの教訓があった。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・井上信太郎）◇◇◇