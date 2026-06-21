お笑いタレント・有吉弘行（52）が21日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。20日（日本時間21日）に行われたFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦で、日本代表（FIFAランク18位）がチュニジア（同45位）を4―0で破った件について言及した。冒頭この話題に触れると、有吉は「ワールドカップで、こんな4―0で勝つなんて、北澤さんの時代には想像もつかなかったけどね」とコメント