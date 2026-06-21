◇W杯北中米大会1次リーグF組日本4―0チュニジア（2026年6月20日モンテレイ）NHKサッカーの公式X（旧ツイッター）が21日に更新。サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）からの「大切なお知らせ」と題した動画を公開し、反響を呼んでいる。この日、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦が行われ、日本代表（FIFAランク18位）はチュニジア（同45位）を4―0（前半2―0）で破り、今大会初白星を挙げて勝ち点を4に伸ば