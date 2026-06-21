ボートレース宮島のG3マスターズリーグ第2戦は21日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、22日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。古川誠之が逃げ切った準優勝戦10R、もつれにもつれた2着争いは浜野孝志（45＝三重）が競り勝った。3コースからスタートで後手に回り、1周1マークは6番手の位置。一度は諦めかけた優出切符だったが、超抜34号機が後押ししてくれた。「絶体絶命のところから2着に追い上げることがで