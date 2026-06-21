サッカー元日本代表DFの中沢佑二氏（48）が21日、日本テレビ「真相報道バンキシャ！」（日曜後6・00）に出演。FIFAワールドカップ（W杯）を戦う日本代表の森保一監督（57）のマネジメント力についてコメントした。強豪オランダと1―1で引き分けた初戦から先発メンバー4人を入れ替えてチュニジアに4―0で快勝。勝ち点を4に積み上げて3大会連続の決勝トーナメント進出へ大きく近づいた。1次リーグ2試合を終えて出場機会がない