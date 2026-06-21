美術館に行く、歌う、踊る、絵を描く、写真を撮るといった芸術・文化活動は、運動と同じように生物学的な老化の遅さと関係している可能性がある。英ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン（UCL）などの研究グループは、英国の成人3556人を対象に、余暇活動とDNAメチル化に基づく老化指標との関係を分析した。研究成果は2026年5月11日付で老年学誌「Innovation in Aging」に掲載された（）。芸術や文化への参加は、健康的